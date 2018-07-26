Вырос уровень среднедушевых доходов населения

Фото Александра ВоложАнинАВырос уровень среднедушевых доходов населения

Уровень среднедушевых доходов населения Нижегородской области за I полугодие вырос на 4,4%. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

По итогам 6 месяцев текущего года среднедушевые денежные доходы составили 30,7 тысяч рублей в месяц. В действующих ценах доходы населения выросли на 4,4% к январю — июню 2017 года.