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Вырос уровень среднедушевых доходов населения
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Вырос уровень среднедушевых доходов населения 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Александра ВоложАнинАВырос уровень среднедушевых доходов населения
Уровень среднедушевых доходов населения Нижегородской области за I полугодие вырос на 4,4%. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.
По итогам 6 месяцев текущего года среднедушевые денежные доходы составили 30,7 тысяч рублей в месяц. В действующих ценах доходы населения выросли на 4,4% к январю — июню 2017 года.
Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с общественностью региона заявил, что «нынешний уровень жизни наших граждан не соответствует масштабам региона». По мнению главы региона, стратегической отраслевой специализацией Нижегородской области должна стать инновационная высокотехнологичная промышленность.
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