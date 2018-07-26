Число сделок с недвижимостью в Валенсии увеличилось на 21% за год

В прошлом году почти половина сделок с жилой недвижимостью в регионе (47%) состоялась в трёх муниципалитетах: Валесии, Торренте и Патерне, сообщает Noticia.

Из общего числа сделок, заключенных в Валенсии, по данным агентства недвижимости CBRE, 94% совершаются на вторичном рынке. Рост в этом сегменте наблюдается с 2014 года, при этом динамика в среднем составляет 15% ежегодно. Инвесторов больше всего привлекают цены в регионе.

Рынок новостроек в этой провинции, наоборот, показывает самые низкие показатели со времён кризиса. Большая часть сделок купли-продажи нового жилья (20%) совершается в столице региона.

В прошлом году в Валенсии было сдано 565 новых жилых домов. Специалисты считают, что высокие показатели по количеству выдаваемых разрешений на строительство свидетельствуют о постепенном восстановлении и на этом направлении. В 2017 году было выдано на 38% больше разрешений чем годом ранее. Их общее число составило около 1400.

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