Облегчение долговой нагрузки Греции будет стоить около 34 млрд евро в течение 10 лет

Предпринятые Еврогруппой меры по облегчению долговой нагрузки Греции будут стоить около 34 млрд евро в течение следующих 10 лет, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на документ из Министерства финансов Германии

«Объем дополнительных отсрочек по процентным ставкам в течение 10 лет зависит от реальных условий процентных ставок и в настоящее время оценивается федеральным министерством финансов примерно в 34 млрд евро», — говорится в документе.

В июне министры финансов еврозоны и кредиторы продлили сроки погашения по кредитам и согласовали отсроченные платежи по процентам. Греция выйдет из программы помощи 20 августа с денежным буфером в размере 24,1 млрд евро, что даст возможность покрывать суверенные финансовые потребности в течение примерно 22—24 месяцев после окончания программы.