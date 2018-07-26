Австралийские фермеры пострадают от тарифной субсидии фермарам США — Национальная федерация фермеров Австралии

Канберра , 26 июля / Синьхуа / — Сельскохозяйственная отрасль Австралии пострадает от крупного пакета помощи фермерам в США . Об этом заявила австралийская Национальная федерация фермеров /NFF/ Австралии.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее на этой неделе объявила, что предоставит фермерам, пострадавшим от повышения тарифов, до 12 млрд долларов в качестве чрезвычайной помощи.

Тони Махар, гендиректор NFF, заявил, что это плохая новость для австралийских фермеров, которые уже борются с «одной из худших засух за десятилетия».

"Австралийские фермеры являются одними из наименее субсидируемых в мире, а это означает, что на наш экспорт сельскохозяйственной продукций особенно негативно влияет увеличение государственной помощи в странах-конкурентах", — отметил Т. Махар в пресс-релизе в среду.

"Мы беспокоимся, что это углубит потенциал глобальной торговой войны, которая повредит как производителям, так и потребителям", — заявил он.

NFF призвал министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп «выразить несогласие с администрацией США „наиболее решительным образом“ в ответ на пакет помощи.

»Кажется, что США проигнорировали уроки, извлеченные из ущерба, вызванного торговым протекционизмом", — сказал Т. Махар. —0—