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Австралийские фермеры пострадают от тарифной субсидии фермарам США — Национальная федерация фермеров Австралии
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Австралийские фермеры пострадают от тарифной субсидии фермарам США — Национальная федерация фермеров Австралии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Канберра, 26 июля /Синьхуа/ — Сельскохозяйственная отрасль Австралии пострадает от крупного пакета помощи фермерам в США. Об этом заявила австралийская Национальная федерация фермеров /NFF/ Австралии.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее на этой неделе объявила, что предоставит фермерам, пострадавшим от повышения тарифов, до 12 млрд долларов в качестве чрезвычайной помощи.
Тони Махар, гендиректор NFF, заявил, что это плохая новость для австралийских фермеров, которые уже борются с «одной из худших засух за десятилетия».
"Австралийские фермеры являются одними из наименее субсидируемых в мире, а это означает, что на наш экспорт сельскохозяйственной продукций особенно негативно влияет увеличение государственной помощи в странах-конкурентах", — отметил Т. Махар в пресс-релизе в среду.
"Мы беспокоимся, что это углубит потенциал глобальной торговой войны, которая повредит как производителям, так и потребителям", — заявил он.
NFF призвал министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп «выразить несогласие с администрацией США „наиболее решительным образом“ в ответ на пакет помощи.
»Кажется, что США проигнорировали уроки, извлеченные из ущерба, вызванного торговым протекционизмом", — сказал Т. Махар. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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