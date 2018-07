Министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Абдалла аль-Гарби в интервью заявил следующее: «Сегодня мы импортируем российскую пшеницу по цене 200 долларов за тонну, в то время как сирийские фермеры продают ее нам за 190 000 сирийских фунтов за тонну, что составляет около 422 долларов». Аль-Гарби не скрывает тот факт, что сирийское правительство предоставляет льготы сирийским фермерам, субсидируя для них цену на дизельное топливо, так что размер субсидии составляет 15 тысяч сирийских фунтов. В последнее время сирийские власти повысили цену, по которой закупают пшеницу у фермеров, до 175 тысяч сирийских фунтов (ранее она составляла примерно 140 тысяч сирийских фунтов) вдобавок к субсидии на дизельное топливо в размере 15 тысяч фунтов. Таким образом, цена одной тонны сирийской пшеницы равна 190 тысяч сирийских фунтов.

Ввоз пшеницы из России — один из способов, которым сирийский режим расплачивается за войну, которую ведёт против своего народа. Тенденция импортировать российскую пшеницу продолжает старый подход, последним свидетельством которого стало заявление аль-Гарби о том, что сирийское правительство заключило контракт на покупку 3 миллионов тонн российской пшеницы в сентябре 2017 года. Это указывает на явную неспособность ввозить пшеницу даже из тех районов, которые были возвращены под контроль режима. Агентства отметили, что в июле состоялась встреча между министром аль-Гарби и российской делегацией с целью обсуждения новых путей ввоза российской пшеницы в обмен на экспорт овощей и фруктов из Сирии.

Российская пшеница не может конкурировать с сирийской по своему качеству. Сирийская пшеница отличается разнообразием сортов: от твердой пшеницы, пригодной для производства макарон и пшеничной крупы, до сортов, используемых для производства мягкого хлеба. Все это зависит от способа орошения пшеницы и ее выращивания. Сирийская пшеница также отличается тем, что даёт больший урожай на единицу площади, причем одно семя дает несколько колосьев.

Хотя импорт пшеницы находится за пределами действия западных санкций, введенных против Сирии международными организациями, организующими внешнюю торговлю, такими как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) и Office of Foreign Assets Control (OFAC), такие действия могут нанести значительный ущерб банку, выбранному для осуществления операции по оплате закупок пшеницы в случае, если счета для перевода средств за границу окажутся заморожены или банк будет включён в список финансовых учреждений, в отношении которых действуют санкции. Некоторые оффшорные компании импортируют большое количество пшеницы российского происхождения через офисы или филиалы, расположенные на Украине , в основном в интересах сирийского правительства. SWIFT и OFAC контролируют перевод средств через все банки и компании, участвующие в таких транзакциях. Любые значительные отношения с сирийским правительством могут сыграть определенную роль в наложении новых санкций на иностранные компании и тех, кто сотрудничает с ними из числа местных банков, как это было в случае с исламским банком Sham приблизительно год назад.