НБКИ: Сумма выданных микрозаймов в Москве выросла в апреле-июне на 10,3% — до 1,7 млрд руб.

Общая сумма выданных микрозаймов в Москве увеличилась в апреле-июне 2018 г. на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., составив более 1,7 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). «По информации 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ, во II квартале 2018 г. сумма выданных микрозаймов (займов «до зарплаты»), составила 26,3 млрд руб., увеличившись на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (21,2 млрд руб.)», — говорится в сообщении. Отмечается, что во II квартале 2018 г. наибольшие суммы микрозаймов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) были выданы в Москве (1 млрд 735,2 млн руб.), Московской области (1 млрд 133,5 млн руб.), Краснодарском крае (888,2 млн руб.). Наименьшие суммы микрокредитов были выданы в Омской области (268,9 млн руб.), Удмуртии (272,9 млн руб.), Ярославской области (273 млн руб.). Уточняется, что при этом наиболее высокая динамика роста выданных сумм микрозаймов во II квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. была зафиксирована во Владимирской (рост составил 85,4%), Смоленской (рост 79,9%), Мурманской (рост 67,5%) областях. В то же время в ряде регионов страны было отмечено некоторое снижение суммы выданных микрозаймов, в том числе, в Иркутской (на 5,4%) и Оренбургской (снижение 0,1%) областях, а в Московской области рост данного показателя оказался незначительным (1,4%). В Москве и Санкт-Петербурге сумма выданных микрозаймов во II квартале 2018 г. увеличилась на 10,3% и 21,5% соответственно. «Суммы выданных микрозаймов продолжают стабильно расти, однако динамика их роста все-таки несколько ниже, чем в банковском необеспеченном кредитовании (потребительские кредиты и кредитные карты). Данная тенденция связана с востребованностью микрозаймов у определенных групп граждан. Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков и, при этом, эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин