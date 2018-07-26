Бумаги «Магнита» дорожают на 3,5% в Лондоне после финотчетности

Бумаги "Магнита" в четверг дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE) после финансовой отчетности компании за второй квартал, показатели которого оказались лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.47 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" росла на 3,5% — до 16,3 доллара. Ранее в четверг компания сообщила, что выручка во втором квартале увеличилась на 6,5%, до 306,701 миллиарда рублей, при этом чистая прибыль "Магнита" в апреле-июне уменьшилась на 21,5%, до 10,362 миллиарда рублей. В целом показатели компании оказались лучше прогнозов аналитиков.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,72% — до 1,53 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,77%, до 13,85 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускались в цене на 0,85%, до 20,42 доллара.