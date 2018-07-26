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Бумаги «Магнита» дорожают на 3,5% в Лондоне
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Бумаги «Магнита» дорожают на 3,5% в Лондоне после финотчетности 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бумаги "Магнита" в четверг дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE) после финансовой отчетности компании за второй квартал, показатели которого оказались лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.47 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" росла на 3,5% — до 16,3 доллара. Ранее в четверг компания сообщила, что выручка во втором квартале увеличилась на 6,5%, до 306,701 миллиарда рублей, при этом чистая прибыль "Магнита" в апреле-июне уменьшилась на 21,5%, до 10,362 миллиарда рублей. В целом показатели компании оказались лучше прогнозов аналитиков.
Другие бумаги российских компаний на Лондонской бирже находятся преимущественно в "зеленой зоне". Стоимость GDR "Роснефти" росла на 0,37% — до 6,26 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,17%, до 69,72 доллара, "Новатэка" — росла на 0,27%, до 150,8 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,34% — до 4,39 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 1,06%, до 26,32 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,72% — до 1,53 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,77%, до 13,85 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускались в цене на 0,85%, до 20,42 доллара.
Расписки "Норникеля" дорожали на 0,3% — до 17,33 доллара, "Северстали" — на 0,19%, до 15,79 доллара, НЛМК — на 0,57%, до 25,7 доллара.
Бумаги "Ленты" дорожали на 1,08%, до 5,16 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,11% — до 2,73 доллара.
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