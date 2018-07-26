Вчера сегмент российского госдолга продемонстрировал неплохую способность противостоять потоку сообщений на тему санкций (по крайней мере, до прояснения деталей). Если на открытии кривая ОФЗ прибавляла до 9 бп в доходности, то по итогам дня потери ограничились 2-5 бп. Помог как разворот тренда в рубле, так и терпимые итоги первичных аукционов. Минфину удалось разместить заявленные 35.2 млрд руб. новых бумаг в полном объеме, пусть и не на самых привлекательных условиях: премия по доходности в 9 бп (относительно закрытия вторника) для ОФЗ-ПД 26223 (фев.24), дисконт по цене в 80 бп для ОФЗ-ИН 52002 (фев.28).
Сегодня основные драйверы для сегмента ОФЗ останутся без изменений — геополитика и движения курса рубля. Заседание ЕЦБ вряд ли вызовет серьезные движения в российских активах, учитывая, что основной фокус будет лишь на прояснении того, когда может произойти первое повышение ключевых ставок в евро (июнь или сентябрь следующего года).