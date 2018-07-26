События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 июля

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Германия — Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (август)

10,6 (факт)

предв.

14:45 Еврозона — Ставка по депозитным средствам

-0,4%

-0,4%

14:45 Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ

14:45 Еврозона — Решение по процентной ставке (июль)

15:30 США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)

15:30 США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь)

15:30 США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июнь)

-0,4%

15:30 США — Сальдо внешней торговли товарами (июнь)

-64,77 млрд долл

-67 млрд долл

15:30 США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

207 тыс.

215 тыс.

15:30 Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

Яндекс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента

15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)

Яндекс — телеконференция менеджмента

Mail.ru Group — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента

460,3 млрд долл (на 13.07)

Магнит — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

18:00 мск (16:00 GMT, 11:00 NY)

Магнит — телеконференция менеджмента

Polymetal Int. — операционные результаты за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента

EVRAZ plc — операционные результаты за 2кв/1П2018

Распадская — производственные результаты за 2кв/1П2018

ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2018

МегаФон — закрытие реестра для ВОСА (17.08.2018, в заочной форме, согласие на крупную сделку с заинтересованностью)