События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 июля 

МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Германия — Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (август)
10,6 (факт)
предв.
14:45 Еврозона — Ставка по депозитным средствам
-0,4%
-0,4%
14:45 Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
14:45 Еврозона — Решение по процентной ставке (июль)
15:30 США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
15:30 США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь)
15:30 США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июнь)
-0,4%
15:30 США — Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
-64,77 млрд долл
-67 млрд долл
15:30 США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
207 тыс.
215 тыс.
15:30 Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
Яндекс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента
15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
Яндекс — телеконференция менеджмента
Mail.ru Group — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента
16:00 мск ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.07)
460,3 млрд долл (на 13.07)
Магнит — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
18:00 мск (16:00 GMT, 11:00 NY)
Магнит — телеконференция менеджмента
Polymetal Int. — операционные результаты за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента
EVRAZ plc — операционные результаты за 2кв/1П2018
Распадская — производственные результаты за 2кв/1П2018
ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2018
Группа Черкизово — операционные результаты за 2кв2018
МегаФон — закрытие реестра для ВОСА (17.08.2018, в заочной форме, согласие на крупную сделку с заинтересованностью)