S&P 500: бумаги производителей промтоваров могут вырасти на 14-17% в год

S&P 500 и Dow 30 в среду выросли на +0,9%-+0,7%, соответственно, до 2846,07 и 25414,1 пункта благодаря секторам IT, промтоваров и здравоохранения, бумагам Coca-Cola , 3M, Visa , Nike, Microsoft

Отчётность Coca-Cola (Nyse: KO) превысила прогнозы на 4% по выручке и на 1 цент по прибыли. Компания повысила прогноз по органическому росту продаж до +4% и по увеличению сопоставимой операционной прибыли без учёта валютной переоценки до +9%, по нижним границам.

Позитивно отчитались госпитали HCA Healthcare (Nyse: HCA). Можно назвать пять аргументов за приобретение их стабильных и устойчивых ценных бумаг на высоколиквидной бирже Nyse: рост цен на услуги госпиталей стабильно по +4%-+5% в год; учащение приёма в стационар; рост прибыли на +25% в год; повышение выручки на 7% в год; увеличение прогноза финрезультата на год на 5% от предыдущего значения, по середине диапазона.

14%-ная рентабельность выручки по операционной прибыли цементирует фундамент этих растущих акций на Nyse.

Позитивно отчитался производитель оборудования Rockwell Automation (Nyse: ROK). Есть несколько доводов обдумать небольшую долю этих бумаг в долгосрочном портфеле даже при падении рынка: разнообразная линейка товаров, которая включает в себя и оборудование для американских горок, и устройства для разработки, проектирования и изготовления резиновых шин; комплексное сопровождение клиентов и ценные советы по всему циклу производства; 100-летний опыт и хорошее знание того, что нужно клиенту. Компанию характеризует внимание к деталям. Если это шины, то Rockwell знает, как синхронизировать участки станка, такие как намотка и спуск, добиться нужного натяжения и выравнивания краёв, оптимизировать точность. Если это парки развлечений или театральные постановки, то ROK опять в курсе всего, от содержания редких экзотических животных до обеспечения безопасности горнолыжных подъёмников. В краткосрочной перспективе инвесторам понравятся скорректированный рост EPS на более чем +20% в год при органическом росте продаж на +6% в год и увеличении прогноза по расширению выручки на весь год до +5,5% в год.

Прекрасно отчитался производитель оборудования Ingersoll-Rand (Nyse: IR). Аргументы за приобретение этой ценной бумаги повышение годового прогноза по прибыли на 7%; увеличение прогноза по росту выручки вдвое до +9%-+10% с +5%-+5,5%; расширение официальных планов органического роста продаж с +3%-+3,5% до +7%-+8% в год; органический рост заказов на +15% в год; увеличение операционной рентабельности на +40 базисных пунктов.

В долгосрочной перспективе, основные доводы за покупку бумаг IR следующие: 147 лет опыта производства холодильного, а затем и климатического оборудования; операционная рентабельность 14%; долгосрочный долг к активам всего 24%; прогнозный поток денег $1,375 млрд в год; чистый долгосрочный долг к денежному потоку 2,45.