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Рубль дешевеет на открытии торгов
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Рубль дешевеет на открытии торгов 

Банки.ру 44 минуты назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 9 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 62,91 рубля, курс евро повысился на 9 копеек до 73,76 рублей, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта, перешедшая в среду к восстановлению, в четверг вновь уступает основным соперникам на открытии торгов.
По прогнозу аналитика «Альпари» Натальи Мильчаковой, USD/RUB сегодня будет торговаться в коридоре 62—63,5 рубля, а пара EUR/RUB — в диапазоне 73—74 рубля.
«Возможно, что валютным трейдерам эта «болтанка» в узком коридоре уже надоела, и хочется увидеть более сильные движения и направленный тренд, однако пока за пределы коридора выйти рискованно. Играть на укрепление рубля не позволяет новостной фон, а на ослабление тоже довольно опасно — у доллара есть свои риски», — комментирует аналитик.
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