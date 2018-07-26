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Цены на недвижимость в Австралии удвоились за 10 лет
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Цены на недвижимость в Австралии удвоились за 10 лет 

Prian.ru 45 минут назад
Фото: Prian.ru
Недвижимость в шести регионах Сиднея и Мельбурна подорожала более чем в два раза за последнее десятилетие. На втором месте значится Парраматта (увеличение на 107,4%), внутренний Юго-Западный Сидней (106,6%) и внешний Юго-Западный Сидней (103,3%). Юго-восток Мельбурна (102,7%) занял пятое место, в то время как его Западный регион (102,3%) завершил шестёрку, сообщает Nine.com.au.
Аналитик CoreLogic Кэмерон Кушер сказал, что за последние 10 лет между рынками недвижимости Сиднея и Мельбурна и Западной Австралии существовала резкая разница. По его словам, самый значительный рост цен наблюдался в Новом Южном Уэльсе и Виктории. Хотя именно здесь были зафиксированы самые слабые экономические условия за десятилетие.
Больше всего потеряли в стоимости жилья мелкие города. К примеру, в северной части малонаселенной Западной Австралии цены упали больше всего — на 38,3%. Далее следует южный регион на Западе (34%), Макей в штате Квинсленд (снижение на 27,3%), Центральный Квинсленд (26,8%) и Таунсвилл (23,6%).
Кушер сказал, что в дальнейшем Австралия вряд ли увидит такой стремительный рост цен на недвижимость, как в Сиднее и Мельбурне за последние 10 лет. Жильё уже дешевеет в Сиднее и Мельбурне, а региональные рынки в настоящее время опережают столицы.
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