Среднедушевые доходы нижегородцев составили 30 748 рублей

Среднедушевые денежные доходы нижегородцев в первом полугодии 2018 года составили 30 784 рубля. Об этом сообщает Нижегородстат.

Согласно статистическим данным, это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассчитанный для сопоставимости данных без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей, в соответствии с Федеральным законом. С учетом указанной выплаты среднедушевые денежные доходы населения в январе-июне 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выросли на 3,4%.

Реальные денежные доходы населения, скорректированные на индекс потребительских цен, в первом полугодии 2018 года выросли на 0,8% без учета единовременной выплаты, а с ее учетом снизились на 0,2%.

Реальные располагаемые денежные доходы (за минусом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,1% без учета выплаты, а с ее учетом упали на 0,9%.

Ранее сообщалось, что среднедушевые доходы нижегородцев в январе-мае 2018 года превысили 30 тысяч рублей.