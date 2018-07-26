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Среднедушевые доходы нижегородцев составили 30 748 рублей
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Среднедушевые доходы нижегородцев составили 30 748 рублей 

Newsroom24 46 минут назад
Фото: Newsroom24
Среднедушевые денежные доходы нижегородцев в первом полугодии 2018 года составили 30 784 рубля. Об этом сообщает Нижегородстат.
Согласно статистическим данным, это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассчитанный для сопоставимости данных без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей, в соответствии с Федеральным законом. С учетом указанной выплаты среднедушевые денежные доходы населения в январе-июне 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выросли на 3,4%.
Реальные денежные доходы населения, скорректированные на индекс потребительских цен, в первом полугодии 2018 года выросли на 0,8% без учета единовременной выплаты, а с ее учетом снизились на 0,2%.
Реальные располагаемые денежные доходы (за минусом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,1% без учета выплаты, а с ее учетом упали на 0,9%.
Ранее сообщалось, что среднедушевые доходы нижегородцев в январе-мае 2018 года превысили 30 тысяч рублей.
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