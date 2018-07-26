Биткоин удерживает позиции выше $8 тысяч

Биткоин корректируется, но удерживает позиции выше $8 тыс.

Биткоин (bitcoin) в четверг слегка корректируется после значительного роста, но держится выше отметки 8 тысяч долларов, которую пробил в начале недели, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.35 мск биткоин дешевел на 1,07%, до 8,21 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,53%, до 8,2 тысячи долларов.

Другие криптовалюты демонстрируют разнонаправленную динамику: Ethereum уменьшается в цене на 0,05%, до 477,4 доллара, Ripple — дорожает на 1,11%, до 0,463 доллара, Bitcoin Cash — дешевеет на 1,77%, до 838,6 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 300,9 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 46,8% всего рынка криптовалют.