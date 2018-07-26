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Рынок российских акций открылся ростом
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Рынок российских акций открылся ростом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индекс Московской биржи к 10.03 мск в четверг, 26 июля, повысился на 0,7% — до 2298 пунктов, РТС поднялся на 0,8% — до 1150 пунктов.
Такие данные передает РИА «Новости».
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