Главная причина роста Android

Когда наблюдается рост продаж умных телефонов под управлением популярнейшей мобильной операционной системы Android, развиваемой компанией Google , для этого есть вполне определенная причина. И она названа.

Айвен (Ivan) на страницах ресурса gsmarena.com рассмотрел новейший отчет, опубликованный Kantar Research, касающийся распространенности смартфонов на ключевых рынках за трехмесячный период, который завершился июнем 2018 года. Android остается доминирующей операционной системой.

Доля продаж Android-смартфонов

В сравнении со вторым кварталом 2017 года доля продаж Android-смартфонов несколько снизилась в Германии , Франции и США , но возросла в Китае Великобритании . Впрочем, доля популярнейшей мобильной ОС по-прежнему высока: в Германии — 80,5%, в Великобритании — 64,5%, в США — 61% и выше 80% — в Италии Испании и Китае.

Росту популярности Android помогает Huawei

Рост доли рынка Android в Великобритании обеспечивается преимущественно популярностью Huawei P20, благодаря которому доля продаж Huawei в Великобритании возросла с 2,7% (во втором квартале 2017 года) до 13,7% (во втором квартале 2018 года). Huawei также является ключевым фактором роста доли продаж Android-смартфонов и в Китае.

iPhone X — бестселлер в Китае

В данном контексте отмечается, что наиболее продаваемым устройством в Китае стал iPhone X, сохраняя этот показатель ежемесячно со времени своего дебюта — с ноября минувшего года.

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