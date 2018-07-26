Расписание электрички Лапшанга — Сухобезводное изменится в Нижегородской области

Как сообщает АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», пригородный поезд отправится со станции Лапшанга в 15:20, остановочный пункт 55 км 15:26-15:27, остановочный пункт Керженец 15:46-15:47, остановочный пункт Кайск 15:51-15:52, остановочный пункт 32 км 15:58-15:59, остановочный пункт Постой 16:07-16:08, оcтановочный пункт 27 км 16:13-16:14, остановочный пункт Пруды 16:23-16:24, остановочный пункт Чибирь 16:35-16:36.

Поезд прибудет на станцию Сухобезводное в 16:52.

Ранее сообщалось, что расписание электрички Семенов — Нижний Новгород изменится 27 июля.