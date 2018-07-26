В первой половине 2018 года потребление золота в Китае выросло на 0,31 проц. до 541,22 тонны

Пекин, 26 июля / Синьхуа / — В январе-июне 2018 года объем потребления золота в Китае вырос на 0,31 проц. в годовом выражении и составил 541,22 тонны. Об этом свидетельствуют последние данные Китайского общества золотопромышленников.

В первой половине текущего года объем потребления ювелирных изделий из золота в стране увеличился на 6,37 проц. до 351,84 тонны, а объем потребления золотых слитков и монет составил соответственно 133,61 и 4,1 тонны, снизившись на 15,65 и 18 проц. в годовом исчислении.

Вместе с тем, за указанный отрезок времени потребление золота в промышленности и других сферах выросло на 13,84 проц. до 51,67 тонны.

В первые шесть месяцев этого года объем производства золота в Китае составил 190,279 тонны, сократившись на 16,264 тонны или 7,87 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сокращение производства золота в Китае, наблюдающееся с прошлого года, объясняется, в частности, мерами по закрытию части золотых рудников из соображений защиты экологии.

Согласно данным Китайского общества золотопромышленников, к концу 2017 года разведанные запасы золота в Китае составляли около 13,2 тыс. тонн, что на 8,45 проц. больше, чем годом ранее. Таким образом, в стране уже 13 лет подряд наблюдается рост запасов золота.

В 2017 году производство и потребление золота в Китае составили соответственно 426,14 и 1089,07 тонны. Китай уже 11 лет подряд является крупнейшим золотопроизводителем в мире и пять лет подряд сохраняет статус крупнейшего потребителя золота в мире. -0-