Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в августе оказался хуже прогноза

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии за август снизился до 10,6 пункта с июльского уровня в 10,7 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне июля.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии упал до 15,7 пункта с 23,3 пункта месяцем ранее. Организация отмечает, что это минимальный показатель с февраля 2017 года, когда он достиг 9,7 пункта.

Индекс ожидания роста заработных плат по сравнению с прошлым месяцем незначительно снизился — до 57,5 пункта с 57,6 пункта. При этом «готовность потребителей покупать» также уменьшилась на 0,1 процентного пункта — до 56,2 пункта.