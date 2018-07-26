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Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в августе оказался хуже прогноза
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Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в августе оказался хуже прогноза 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии за август снизился до 10,6 пункта с июльского уровня в 10,7 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.
Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне июля.
Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии упал до 15,7 пункта с 23,3 пункта месяцем ранее. Организация отмечает, что это минимальный показатель с февраля 2017 года, когда он достиг 9,7 пункта.
Индекс ожидания роста заработных плат по сравнению с прошлым месяцем незначительно снизился — до 57,5 пункта с 57,6 пункта. При этом «готовность потребителей покупать» также уменьшилась на 0,1 процентного пункта — до 56,2 пункта.
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