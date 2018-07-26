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Акции «Магнита» ищут поддержку
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Акции «Магнита» ищут поддержку 

Прайм 18 минут назад
Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги НОВАТЭКа (+2,37%), поводом стала отчетность по МСФО за 1 полугодие. Акции Магнита (-3,11%) продолжили снижение, обновляя годовой минимум. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50. Активность участников на фондовом и валютном рынках была на среднем уровне.
Сегодня ожидается публикация результатов за 1П и конференция менеджмента Магнита. Бумагу могли продавать на ожиданиях, что ритейлер сократил прибыль из-за падения темпов роста продаж и операционных показателей, в том числе, в сегменте гипермаркетов. Консенсус-прогноз предполагает 308 млрд руб. выручки и 8,7 млрд руб. прибыли за 2 квартал. Также акции падают из-за маржинколов, которые пока не носят, по моему мнению, массового характера. Бумаги Магнита сейчас не выглядят привлекательными для долгосрочных инвестиций, крупные фонды их продавали, но спекулятивный отскок в диапазон 4500-5000 на горизонте месяца не исключен.
Ожидаю нейтральную динамику. На локальном рынке в фокусе результаты Магнита и Yandex N. V., а центральным внешним событием станут заседание ЕЦБ и евро-американские переговоры по торговле. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 63,00-63,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2260-2280 п.
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