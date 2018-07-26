Европейские индексы безыдейно просели 

Москва, 26 июля — «Вести. Экономика» В среду, 25 июля, большая часть фондовых индексов Старого Света завершила торги на отрицательной территории. Европейские площадки финишировали с умеренным снижением в преддверии важной встречи президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Напомним, их переговоры в Вашингтоне были назначены после того, как Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на импорт европейской стали и алюминия и пригрозили ввести тарифы на автомобили из ЕС.
С учетом того, что торги на биржах региона завершились раньше, чем из Вашингтона поступили новости о результатах встречи Трампа и Юнкера, у игроков в Старом Свете не нашлось мотивации для покупок. Тем временем, игроки продолжали отслеживать квартальные отчеты компаний — из состава индекса Stoxx 600 еще порядка 400 компаний должны будут отчитаться в ближайшие недели. По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,66%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,14%, а немецкий DAX ослаб на 0,87%. Итальянский индекс FTSE MIB растерял 1,43%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов уменьшился на 0,26% до отметки 387,17 пункта, скорректировавшись после вторничного ралли. Вместе с тем, отдельные поползновения к росту на европейских площадках все же имели место в силу реакции игроков на публикующиеся квартальные отчеты. Французский производитель мелкой бытовой техники SEB подскочил на 9,2% после того, как порадовал инвесторов своими финансовыми результатами. Немецкая телекоммуникационная компания Telef∎nica Deutschland ушла в плюс на 7,8%, отчитавшись о сокращении убытка по итогам второго квартала. Немецкий гигант химической промышленности Linde прибавил 0,8% благодаря сообщению о росте квартальной прибыли более чем на 50%. Авиакомпания Ryanair Holdings финишировала в плюсе на 0,6% на новостях о намерении уменьшить число самолетов в Ирландии на 20% и сократить штат сотрудников. Акции STMicroelectronics подешевели на 8,6% несмотря на то, что компания отчиталась о росте квартальной прибыли на 73%. ИндексСтранаЗакрытие (пункты) Изменение за день (пункты) Изменение за день (%) Изменение с начала годаATXАвстрия3,863.861.390.04%12.97%BEL20 IndexБельгия3,863.861.390.04%-2.87%FTSE 100Великобритания7,658.26-50.79-0.66%-0.38%DAX IndexГермания12,579.33-110.06-0.87%-2.62%IBEX 35 INDEXИспания9,703.10-70.00-0.72%-3.39%FTSE MIBИталия21,561.46-313.23-1.43%-1.34%AEXНидерланды572.90-0.72-0.13%5.20%OMX Nordic 40Скандинавия1,559.67-1.70-0.11%-0.60%CAC 40Франция5,426.41-7.78-0.14%2.14%SMIШвейцария9,019.4613.880.15%-3.86%Зарина Саидова, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»