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Золото дешевеет после встречи Трампа и Юнкера
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Золото дешевеет после встречи Трампа и Юнкера 

Прайм 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Стоимость золота в четверг утром снижается, инвесторы оценивают состоявшиеся в среду переговоры главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,6 доллара, или на 0,13%, до 1230 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,04% — до 15,59 доллара за унцию.
Участники рынка оценивают результаты переговоров Трампа и Юнкера по вопросам торговли, прошедшие в Белом доме. По итогам встречи Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.
Согласно совместному заявлению ЕС и США после этой встречи, стороны хотят усилить двусторонние торговые отношения. В то же время глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард поприветствовала достигнутые договоренности, заявив, что "глобальная экономика может работать на пользу всем только тогда, когда страны будут конструктивно участвовать в разрешении торговых и инвестиционных разногласий, не прибегая к исключительным мерам".
Инвесторы оценили прошедшую встречу как сигнал ослабления глобальной торговой напряженности. Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды геополитической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.
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