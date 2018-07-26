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В Ступине подорожали частные дома
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В Ступине подорожали частные дома 

Вести Подмосковья 27 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Согласно данным федерального портала «Мир квартир», Ступино находится в списке округов, где цены на частную недвижимость возросли больше всего — на целых 8%. В текущий момент времени средняя стоимость частного дома в Ступине составляет 5 миллионов 248 тысяч рублей.
Как предполагают эксперты в вопросах недвижимости, структуры рынка частного домостроительства в пределах московской области за 2018 год не претерпела особых изменений. Предложение более широко представлено чем спрос, так что частные дома из областей, в отличие от многоквартирного жилья в самой Москве, продаются с приличными уступками в цене.
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