В Ступине подорожали частные дома 

Согласно данным федерального портала «Мир квартир», Ступино находится в списке округов, где цены на частную недвижимость возросли больше всего — на целых 8%. В текущий момент времени средняя стоимость частного дома в Ступине составляет 5 миллионов 248 тысяч рублей.
Как предполагают эксперты в вопросах недвижимости, структуры рынка частного домостроительства в пределах московской области за 2018 год не претерпела особых изменений. Предложение более широко представлено чем спрос, так что частные дома из областей, в отличие от многоквартирного жилья в самой Москве, продаются с приличными уступками в цене.