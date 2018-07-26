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Биржи АТР снижаются на сохранении торговых опасений
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Биржи АТР преимущественно снижаются на сохранении торговых опасений 

Прайм 58 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в минусе, поскольку у трейдеров сохраняются опасения относительно перспектив торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,63% — до 2885,29 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,69%, до 1613,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,74%, до 28707,91 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,59% — до 2286,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,05%, до 6250,5 пункта, японский Nikkei 225 — уменьшался на 0,1%, до 22591,63 пункта.
Участники торгов обратили внимание на результаты встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом по вопросам торговли, которая прошла в среду в Белом доме. Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.
На этом фоне азиатские рынки кратковременно выходили в плюс, однако затем снова стали преимущественно снижаться, поскольку сохраняется напряженность в торговых отношениях между США и другим крупным торговым партнером страны в лице Китая. Рынки отыгрывают неопределенность относительно того, как торговые пошлины со стороны США отразятся на ВВП Китая, который является второй по величине в мире экономикой.
Также рынки обратили внимание на данные по ВВП Южной Кореи за второй квартал, рост которого в годовом выражении ускорился до 2,9% с 2,8%. В квартальном исчислении показатель составил 0,7%, что несколько ниже роста на 1% в первом квартале, однако полностью оправдывает прогнозы аналитиков.
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