Биржи АТР снижаются на сохранении торговых опасений

Биржи АТР преимущественно снижаются на сохранении торговых опасений

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в минусе, поскольку у трейдеров сохраняются опасения относительно перспектив торговых отношений США Китая , свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,63% — до 2885,29 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,69%, до 1613,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,74%, до 28707,91 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,59% — до 2286,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,05%, до 6250,5 пункта, японский Nikkei 225 — уменьшался на 0,1%, до 22591,63 пункта.

Участники торгов обратили внимание на результаты встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом по вопросам торговли, которая прошла в среду в Белом доме. Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.

На этом фоне азиатские рынки кратковременно выходили в плюс, однако затем снова стали преимущественно снижаться, поскольку сохраняется напряженность в торговых отношениях между США и другим крупным торговым партнером страны в лице Китая. Рынки отыгрывают неопределенность относительно того, как торговые пошлины со стороны США отразятся на ВВП Китая, который является второй по величине в мире экономикой.