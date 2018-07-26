Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,58% — до $74,36 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,12%, составив $69,38 за баррель.