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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,58% — до $74,36 за баррель.
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,12%, составив $69,38 за баррель.
RT на русском: последние новости
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