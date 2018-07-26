Ещё
Цены на нефть растут
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Цены на нефть растут
RT на русском
1 час назад
Комментарии
Фото:
РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,58% — до $74,36 за баррель.
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,12%, составив $69,38 за баррель.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Продажи на первичном рынке жилья в Петербурге выросли в полтора раза в первом полугодии
Рубль растёт к доллару
Курс биткоина впервые за два месяца превысил $7,5 тысячи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
367
Оружию «Судного дня» нашли ответ
81
Российских дачников ждет неприятный сюрприз
84
Москва ответила США на крымскую провокацию
409
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
51
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа
В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США
В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США
В мире
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество
Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика
В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире
Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение