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Зауральский департамент промышленности: самая высокая зарплата — в сфере добычи полезных ископаемых
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Зауральский департамент промышленности: самая высокая зарплата — в сфере добычи полезных ископаемых 

45.ru 23 минуты назад
Фото: 45.ru
Индекс промышленного производства за эти полгода составил 103,1% к аналогичному периоду прошлого года
В департаменте промышленности Курганской области подвели итоги полугодия и посчитали рост зарплат на предприятиях региона. В сфере добычи полезных ископаемых она составила почти 40 тысяч рублей, на обрабатывающих производствах — 30 тысяч рублей, в обеспечении электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха — 27 тысяч и в водоснабжении и ликвидации загрязнений — 18 тысяч.
С начала года среднемесячная зарплата работников в сфере добычи полезных ископаемых составила почти 40 тысяч рублей, на обрабатывающих производствах — 30 тысяч рублей, в обеспечении электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха — 27 тысяч и в водоснабжении и ликвидации загрязнений — 18 тысяч.
Чтобы предприятия не чувствовали кадровый голод, было решено готовить инженерные кадры на всех уровнях образования и довести эту систему подготовки до совершенства к 2022 году. Уже сегодня совместный проект департамента промышленности и департамента образования и науки представлен на обсуждение Курганскому региональному объединению работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и одобрен руководителями промышленных организаций.
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