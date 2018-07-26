Зауральский департамент промышленности: самая высокая зарплата — в сфере добычи полезных ископаемых

Индекс промышленного производства за эти полгода составил 103,1% к аналогичному периоду прошлого года

В департаменте промышленности Курганской области подвели итоги полугодия и посчитали рост зарплат на предприятиях региона. В сфере добычи полезных ископаемых она составила почти 40 тысяч рублей, на обрабатывающих производствах — 30 тысяч рублей, в обеспечении электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха — 27 тысяч и в водоснабжении и ликвидации загрязнений — 18 тысяч.

С начала года среднемесячная зарплата работников в сфере добычи полезных ископаемых составила почти 40 тысяч рублей, на обрабатывающих производствах — 30 тысяч рублей, в обеспечении электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха — 27 тысяч и в водоснабжении и ликвидации загрязнений — 18 тысяч.

Чтобы предприятия не чувствовали кадровый голод, было решено готовить инженерные кадры на всех уровнях образования и довести эту систему подготовки до совершенства к 2022 году. Уже сегодня совместный проект департамента промышленности и департамента образования и науки представлен на обсуждение Курганскому региональному объединению работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и одобрен руководителями промышленных организаций.