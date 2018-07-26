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Китайцы потратят 45 млрд долл. США на спасение от летней жары — доклад
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Китайцы потратят 45 млрд долл. США на спасение от летней жары — доклад 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Шанхай, 26 июля /Синьхуа/ — Китайские туристы, как ожидается, потратят более 300 млрд юаней /45 млрд долл. США/ этим летом на поездки, чтобы убежать от жары. Об этом говорится в докладе, опубликованном совместно Китайской академией туризма и онлайн-турагентством Ctrip.
В докладе прогнозируется, что в июле-августе, чтобы спастись от жаркой погоды, турпоездки совершат около 500 млн человек, что составит примерно 10 процентов от общего числа турпоездок китайских туристов внутри страны за весь 2018 год.
Пожилые люди, преподаватели и студенты, а также жители некоторых китайских городов с экстремально жаркой погодой вносят наибольший вклад в «летнюю экономику». Шанхай, Чунцин, Наньчан, Чанша и Ухань, вероятно, станут главными городами-источниками летних путешественников.
Свыше 50 процентов туристов, жаждущих прохладного лета, скорее всего, выберут для поездок приморские и приозерные города, а также горные районы. -0-
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