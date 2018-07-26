На Камчатке начали продавать икру лососевых по социальной цене 2200 рублей за килограмм

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 26 июля. / ТАСС /. Свежую икру будут продавать в Петропавловске-Камчатском по социальной цене до конца лососевой путины, которая завершится 15 августа. Социальную инициативу в регионе реализует рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Судно «Громобой» рыболовецкого колхоза имени Ленина доставило в Петропавловск-Камчатский очередную партию свежего улова. Теперь горожане по сниженной цене могут купить не только охлажденную горбушу, на прилавки магазинов колхоза поступила свежезасоленой икра по цене 2200 рублей за кг. Кроме того, предприятие снизило стоимость охлажденной кеты до 120 рублей за кг", — говорится в сообщении.

Поставки рыбной продукции по сниженным ценам предприятие продолжит вплоть до конца путины, которая завершится 15 августа. В среднем стоимость килограмма икры в другое время выше на 1-1,5 тыс. рублей.