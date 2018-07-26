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На Камчатке начали продавать икру лососевых по социальной цене 2200 рублей за килограмм
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На Камчатке начали продавать икру лососевых по социальной цене 2200 рублей за килограмм 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июля. /ТАСС/. Свежую икру будут продавать в Петропавловске-Камчатском по социальной цене до конца лососевой путины, которая завершится 15 августа. Социальную инициативу в регионе реализует рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.
"Судно «Громобой» рыболовецкого колхоза имени Ленина доставило в Петропавловск-Камчатский очередную партию свежего улова. Теперь горожане по сниженной цене могут купить не только охлажденную горбушу, на прилавки магазинов колхоза поступила свежезасоленой икра по цене 2200 рублей за кг. Кроме того, предприятие снизило стоимость охлажденной кеты до 120 рублей за кг", — говорится в сообщении.
Поставки рыбной продукции по сниженным ценам предприятие продолжит вплоть до конца путины, которая завершится 15 августа. В среднем стоимость килограмма икры в другое время выше на 1-1,5 тыс. рублей.
По поручению губернатора Владимира Илюхина расширяется сеть собственных магазинов рыбохозяйственных компаний, где они реализуют свою продукцию с минимальной торговой наценкой. Руководство региона рассчитывает, что к 2020-2021 годам жители Петропавловска-Камчатского и Елизово будут обеспечены дешевой и свежей рыбой в полном объеме. Впервые в этом сезоне охлажденную горбушу по цене 45 рублей за кг доставили в магазины краевой столицы в начале июля.
ТАСС: последние новости
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