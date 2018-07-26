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Венесуэла изменит законы по иностранной валюте для привлечения инвестиций
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Венесуэла изменит законы по иностранной валюте для привлечения инвестиций 

РИА Новости 59 минут назад
МЕХИКО, 26 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в среду изменить законодательство в части оборота иностранной валюты для привлечения иностранных инвестиций.
"Я направляю в Национальное учредительное собрание проект закона об изменении ситуации с правонарушениями в обменной сфере, чтобы исправить некоторые аспекты, которые позволят убрать барьеры на пути притока валюты, чтобы были инвестиции в иностранной валюте в Венесуэлу", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
С 2003 года оборот валюты в Венесуэле находился под контролем государства, сейчас ситуация изменилась в сторону определенной либерализации, однако по-прежнему курс в обменной системе DICOM в десятки раз отличается от курса «черного рынка».
Также Мадуро пообещал убрать на один год все налоги на поставки в страну капитальных активов. Это касается запчастей, оборудования, сырья. «Вступает в силу немедленно для помощи национальному производительному сектору», — заявил президент.
Он сообщил также, что центральному банку Венесуэлы передается через нефтяную компанию PDVSA нефтяной блок с запасами в 29,2 миллиона баррелей в качестве обеспечения для выпуска ценных бумаг под эти запасы.
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