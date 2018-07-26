Российский рынок: шатания не к добру

Investing.com — Фондовый рынок показывает картину, все более схожую с апрелем: направление движения непонятно, торги в любой день могут открыться гэпом в любую сторону, но этот гэп может оказаться никак не связан с результатом по итогам дня. В среду рынок открылся резким понижением: закрывшись накануне на уровне 2278,3 п. по индексу МосБиржи, что означало для условного инвестора заработок в 0,6% за день, он начал с понижения на 10 пунктов. Однако затем начался рост и к концу дня индекс набрал 0,2% роста. Индекс РТС двигался со схожей динамикой, но темпов роста не хватило — в итоге он ушел в минус на 0,18%.

И, разумеется, рост происходил без выраженной логики: например, несмотря на рост рубля, по итогам дня в аутсайдерах оказался экспортер Мечел (MCX:MTLR), акции которого подешевели на 1,25% без каких-либо новостных поводов. Единственный «мальчик для битья» сегодня — Магнит, акции которого подешевели на 3,11%. Его конкуренты — Лента (MCX:LNTADR) и О’Кей, отчитались по итогам IIкв. этого года не очень удачно. Отчетность Магнита (MCX:MGNT) должна появиться в четверг, но от нее заранее не ждут ничего хорошего.

«Сегодня у рынка была пауза в связи с ожидаемыми санкциями, открывались вниз, но в течение дня все выкупили, — говорит директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов . — В мире настроения хорошие, и рынок чувствует себя хорошо — за исключением, пожалуй, магнита — до продажи его ВТБ (MCX:VTBR) Александром Галицким он первым отчитывался, а по нынешним задержкам видно, что ничего хорошего ждать не приходится».