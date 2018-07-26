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Вьетнамские строительные компании ищут инвесторов
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Вьетнамские строительные компании ищут инвесторов 

Вьетнам сегодня 33 минуты назад
Фото: Вьетнам сегодня
На фоне роста процентных ставок по кредитам, вьетнамские застройщики ищут дополнительные средства для привлечения капитала. В том числе — через иностранных инвесторов
За прошедшие месяцы этого года сектор недвижимости занял второе место во Вьетнаме по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ), получив $ 5,54 млрд, что составляет 27,3% от общего объема инвестиций. Для сравнения, в начале прошлого года эта цифра составляла $1,1 млрд
Заместитель управляющего директора Savills Viet Nam Трой Гриффитс заявил, что стабильное макроэкономическое развитие стимулирует рост ПИИ. По его словам, инвесторов привлекают высокая рентабельность, улучшение систем управления и бухгалтерского учета и стабильный фондовый рынок. Отметил он и впечатляющие успехи туристической сферы, что делает актуальными вложения в гостиничный бизнес.
В основном ПИИ поступают на вьетнамский рынок из Японии, Южной Кореи, Сингапура, Гонконга, Тайваня, США, а в последнее время — с континентального Китая.
Девелоперы провели реструктуризацию и вложились в проекты с хорошим местоположением и транспортной инфраструктурой. Строители переключают внимание на доступный сегмент с ценами, соответствующими рыночному спросу.
Источник: Biz Hub
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