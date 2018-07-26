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Ким Кардашьян заработала 5 миллионов долларов за 5 минут
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Ким Кардашьян заработала 5 миллионов долларов за 5 минут 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Несколько дней назад Ким Кардашьян представила тройку новых ароматов в рамках своей парфюмерной линии — Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Официально на рекламу новинок Ким не потратила ни доллара, но реалити-звезда не зря активно продвигала новые ароматы в Instagram, публикуя свои обнаженные фото — в результате парфюмерные новинки Ким принесли ей 5 миллионов долларов… за 5 минут.
Каждый флакончик духов стоил 45 долларов, и после поступления в продажу армия верных поклонниц Ким раскупила всё, что было выпущено, за считанные минуты — обеспечив Кардашьян весьма внушительный доход.
Впрочем, Ким к таким доходам не привыкать: в прошлом году сразу после запуска косметическая линия принесла реалити-звезде 14 миллионов долларов.
Полученные 5 миллионов Ким могут понадобиться в самое ближайшее время: дело в том, что на реалити-звезду подали в суд за то, что логотип одного из новых ароматов напоминает логотип другой компании. Истец, маркетинговая компания Vibes Media, утверждает, что логотип аромата Kimoji Vibes копирует их логотип и, более того, сам парфюмерный флакон по форме напоминает этот логотип.
попкорнnews
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