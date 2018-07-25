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В 2017 году Казахстанцы задекларировали 12 тыс. объектов недвижимости за рубежом
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В 2017 году Казахстанцы задекларировали 12 тыс. объектов недвижимости за рубежом 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 25 июля /Синьхуа/ — Казахстанцы задекларировали за рубежом в 2017 году 820 млрд тенге /один доллар равен примерно 346 тенге/, сообщил сегодня представитель Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Кайрат Жолмухамбетов.
Основными странами финансовой активности являются Сингапур, Швейцария, Ливан, Республика Корея, Россия, — сказал этот чиновник на пресс-конференции. Казахстанцы предоставили также декларации о более 12 тыс. объектах недвижимого имущества в 69 странах. Наибольшее количество зарегистрированного имущества приходится на Россию, Болгарию, Турцию, Испанию, Великобританию, США и Францию. —0—
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