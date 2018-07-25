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«Миннесота» подписала 5-летний контракт с Цукером на сумму 27,5 миллиона
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«Миннесота» подписала 5-летний контракт с Цукером на сумму 27,5 миллиона 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
«Миннесота» на своем официальном сайте объявила о заключении пятилетнего контракта с нападающий Джейсоном Цукером. Сумма соглашения 27,5 миллиона долларов.
В сезоне-2018/19 Цукер заработает 5 миллионов, в сезоне-2019/20 — 6,25 миллиона, в сезоне-2020/21 — 4,8 миллиона, в сезоне-2021/22 — 6,25 миллиона, в сезоне-2022/23 — 5,2 миллиона. 26-летний форвард играет за «Миннесоту» с сезона-2011/12. В прошедшем регулярном чемпионате Цукер принял участие во всех 82 матчах и набрал 64 (33+31) очка, что является его личным рекордом.
В плей-офф он провел пять матчей, но очков не набрал.
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