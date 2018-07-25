Авиакомпании повысят цены на билеты с 26 июля 

С 26 июля авиакомпании начнут повышать стоимость билетов из-за роста цен на авиакеросин. Об этом объявил перевозчик, на долю которого приходится более 50 процентов от всего рынка пассажирских перевозок. За ним последуют и другие, уверяют эксперты.
Перевозчики из первой десятки российских авиакомпаний говорят об этом уже открыто. Так, авиакомпания S7 в ближайшее время повысит размер топливного сбора на 200 рублей на внутренних рейсах, передает РИА Новости. Если другие авиакомпании увеличат размер топливного сбора в цене билета, то и "ЮТэйр" пойдет на этот шаг.