Авиакомпании повысят цены на билеты с 26 июля

С 26 июля авиакомпании начнут повышать стоимость билетов из-за роста цен на авиакеросин. Об этом объявил перевозчик, на долю которого приходится более 50 процентов от всего рынка пассажирских перевозок. За ним последуют и другие, уверяют эксперты.