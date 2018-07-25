Ещё
Около 40 млн рублей компенсируют вологодским аграриям из-за роста цен на топливо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 40 млн рублей компенсируют вологодским аграриям из-за роста цен на топливо 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Порядка 40 млн рублей компенсаций получат аграрии Вологодской области в связи дополнительными затратами из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. 32 млн рублей будут направлены из федерального бюджета, остальная сумма — из регионального, сообщили в среду в пресс-службе областного правительства.
"Речь идет о выделении Вологодской области около 32 млн рублей из средств федерального резерва. При этом, в соответствии с замыслом Министерства сельского хозяйства РФ, из регионального бюджета в порядке софинансирования этих мероприятий планируется дополнительно направить аграриям еще 23% от выделяемой региону суммы", — процитировала пресс-служба замгубернатора области Михаила Глазкова.
Он сослался на решение Госдумы, которая на пленарном заседании 24 июля поддержала проект распоряжения правительства РФ о распределении пяти млрд рублей ассигнований из резервного фонда на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Эти средства предлагается дополнительно выделить регионам в связи с увеличением цен на горюче-смазочные материалы.
Как сообщал ранее Глазков, дополнительные затраты аграриев в связи с подорожавшим топливом оценены в 200 млн рублей. При этом в целом затраты на посевную кампанию составили порядка 1,5 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Курс евро вырос до 74 рублей Источник: "Аэрофлот" может отказаться от повышения топливного сбора Долги за уголь на Алтае сократились на 300 млн рублей за четыре года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип179
Маликов поразил сенсационным признанием о геях229
Заявление Лолиты грозит международным скандалом400
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой88
Крымский мост начал отделяться от Крыма813
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение