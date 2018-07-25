Около 40 млн рублей компенсируют вологодским аграриям из-за роста цен на топливо

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Порядка 40 млн рублей компенсаций получат аграрии Вологодской области в связи дополнительными затратами из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. 32 млн рублей будут направлены из федерального бюджета, остальная сумма — из регионального, сообщили в среду в пресс-службе областного правительства.

"Речь идет о выделении Вологодской области около 32 млн рублей из средств федерального резерва. При этом, в соответствии с замыслом Министерства сельского хозяйства РФ , из регионального бюджета в порядке софинансирования этих мероприятий планируется дополнительно направить аграриям еще 23% от выделяемой региону суммы", — процитировала пресс-служба замгубернатора области Михаила Глазкова.

Он сослался на решение Госдумы , которая на пленарном заседании 24 июля поддержала проект распоряжения правительства РФ о распределении пяти млрд рублей ассигнований из резервного фонда на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Эти средства предлагается дополнительно выделить регионам в связи с увеличением цен на горюче-смазочные материалы.

Как сообщал ранее Глазков, дополнительные затраты аграриев в связи с подорожавшим топливом оценены в 200 млн рублей. При этом в целом затраты на посевную кампанию составили порядка 1,5 млрд рублей.