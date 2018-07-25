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Еще одна биржа заработала в Мексике
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В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

Еще одна биржа заработала в Мексике 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 25 июл — ПРАЙМ. Длившаяся 43 года монополия Мексиканской фондовой биржи (BMV), второй по размеру в Латинской Америке, нарушена: в среду в стране начала функционировать еще одна торговая площадка — Институциональная фондовая биржа (BIVA), сообщает сайт BIVA.
Как заявил президент объединения брокеров Мексики Сантьяго Уркиса, работа новой биржи будет направлена на наполнение экономики большим объемом финансирования. BIVA уже заключила соглашения об альянсе с такими гигантами фондового рынка, как NASDAQ и FTSE Russel.
Новая биржа имеет капитал мексиканского происхождения. С началом работы ее поздравил президент страны Энрике Пенья Ньето.
"Сегодня начала функционировать Институциональная фондовая биржа, ставшая результатом финансовой реформы. Этот фондовый рынок с его новейшими технологиями поддержит мексиканские предприятия предпринимателей, чтобы они могли расти и развиваться", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.
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