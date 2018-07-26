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Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,13%
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Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,13% 

Investing.com Россия 35 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, телекоммуникаций и сырья.
На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX вырос на 0,13%, достигнув максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Philips Lighting NV (AS:LIGHT), которые подорожали на 0,71 п. (3,25%), закрывшись на отметке в 22,57. Котировки Koninklijke KPN NV (AS:KPN) выросли на 0,078 п. (3,18%), завершив торги на уровне 2,534. Бумаги Koninklijke Philips NV (AS:PHG) выросли в цене на 1,14 п. (3,06%), закрывшись на отметке 38,23.
Лидерами падения стали акции Royal Dutch Shell PLC Class A (AS:RDSa), цена которых упала на 0,865 п. (2,89%), завершив сессию на отметке 29,090. Акции Aalberts Industries NV (AS:AALB) поднялись на 0,62 п. (1,53%), закрывшись на уровне 39,86, а Altice NV (AS:ATCA) снизились в цене на 0,04 п. (1,41%) и завершили торги на отметке 2,80.
На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (76) превысило количество закрывшихся в минусе (52), а котировки 9 акций практически не изменились.
Котировки акций Koninklijke Philips NV (AS:PHG) выросли до максимума, подорожав на 3,06%, 1,14 п., и завершили торги на отметке 38,23.
Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 7,28% до отметки 11.17.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,65%, или 0,45, достигнув отметки $69,75 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,81%, или 0,60, до $74,53 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,45%, или 5,50, до отметки $1.226,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,54% до 1,1665, а котировки EUR/GBP упали на 0,08%, достигнув отметки 0,8885.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,45% до 94,40.
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