Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,13%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, технологий и промышленности.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX снизился на 0,13%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Galapagos NV (AS:GLPG), которые подорожали на 1,220 п. (1,31%), закрывшись на отметке в 94,400. Котировки Koninklijke Philips NV (AS:PHG) выросли на 0,40 п. (1,08%), завершив торги на уровне 37,10. Бумаги Heineken (AS:HEIN) выросли в цене на 0,90 п. (0,98%), закрывшись на отметке 92,32.

Лидерами падения стали акции Altice NV (AS:ATCA), цена которых упала на 0,15 п. (4,96%), завершив сессию на отметке 2,84. Акции ArcelorMittal SA (AS:MT) поднялись на 0,455 п. (1,71%), закрывшись на уровне 26,200, а Philips Lighting NV (AS:LIGHT) снизились в цене на 0,29 п. (1,31%) и завершили торги на отметке 21,86.

На Амстердамской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (71) превысило количество закрывшихся в плюсе (59), а котировки 9 акций практически не изменились.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, вырос на 3,66% до отметки 12.05.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,50%, или 1,03, достигнув отметки $69,55 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,89%, или 0,65, до $74,09 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,30%, или 3,70, до отметки $1.229,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,08% до 1,1679, а котировки EUR/GBP упали на 0,08%, достигнув отметки 0,8883.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 94,32.