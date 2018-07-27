После нейтрального старта наиболее вероятен переход индекса Мосбиржи в боковик

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением, в районе 2290-2295 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2280, 2270 п. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2300, 2310 п.

После нейтрального старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние бокового движения. Этому способствует неопределенный внешний фон и ожидания итогов заседания Совета директоров Банка России . Пресс-релиз по этому поводу выйдет в 13.30 мск.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на российский рынок акций также может оказать публикация оценки ВВП США за 2 квартал (15.30 мск.).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.45%) и РТС (+0.62%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Указанные индексы открылись с заметным разрывом вверх при поддержке улучшившихся настроений на нефтяном рынке. Однако отечественные биржевые «быки» оказались не в силах продолжить утреннюю игру на повышение. Поэтому остаток торгового дня индексы МосБиржи и РТС провели в состоянии консолидации на позитивной территории.

С технической точки зрения мы наблюдаем неспешное коррекционное восстановление локального рынка акций, которое наметилось после завершения недавней недельной волны распродаж. Стоит отметить, что очередные известия по поводу возможного ужесточения ограничительных мер со стороны США в отношении России не сумели помешать этому процессу. Между тем, новый пакет американских санкций против РФ может быть принят уже перед назначенными на ноябрь промежуточными выборами в конгресс США.

Другой значимой новостью стало сообщение об активизации морских пиратов в районе Баб-аль-Мандубского пролива, соединяющего Красное и Аравийское моря. В результате нападений на два нефтеналивных танкера Саудовская Аравия приостановила поставки «черного золота» через указанный пролив. Ее примеру может последовать и Кувейт . Как обычно, нефтяной рынок находится в зависимости от широкого спектра разнообразных геополитических рисков. Это оказывает поддержку ценам на углеводородное сырье.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим приростом на повышенных оборотах вчера выделились акции Магнит (MGNТ RM, +5.68%). Эти бумаги резко отскочили вверх от обновленного в минувшую среду многолетнего минимума. Стимулом для столь масштабного коррекционного роста послужила публикация неаудированных результатов деятельности торговой сети за 2 квартал 2018 года в соответствии со стандартом МСФО. Ее квартальная чистая выручка увеличилась на 6.5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чистая выручка по итогам полугодия возросла на 7.2%. В то же время чистая прибыль «Магнита» сократилась на 21.5% по итогам 2 квартала и на 14.4% по итогам 1 полугодия.

Заметной тенденцией также стало замедление темпов открытия новых магазинов и скорости прироста общей торговой площади ритейлера. Топ менеджеры «Магнита» в своих комментариях признают назревшую необходимость трансформации бизнеса и уверены в наличии весомых предпосылок для того, чтобы этот процесс оказался успешным. Если же говорить о динамике акций Магнит, то их вчерашний разворот, скорее всего, был вызван массовым закрытием коротких позиций по факту выхода квартальной отчетности. В связи с этим мы можем увидеть в указанных бумагах перелом среднесрочного нисходящего тренда.

Вчерашние покупки в акциях «Магнита» потянули за собой вверх и бумаги другой конкурирующей торговой сети. Однако, несмотря на заметный однодневный прирост бумаг FIVE-гдр (FIVE RM, +2.24%), среднесрочная техническая картина в них остается нейтральной.

Стоит также отметить опережающее повышение акций Yandex clA (YNDX RM, +1.61%). Активизация покупок в этих бумагах состоялась на фоне публикации сильной квартальной финансовой отчетности эмитента. Квартальная выручка IT-компании увеличилась на 34%, а по итогам полугодия она возросла на 32%. Чистая прибыль увеличилась на 857% по итогам квартала и на 718% по итогам первого полугодия. Столь сильное увеличение основного финансового показателя состоялось за счет эффекта от деконсолидации Яндекс. Маркета в результате вступления в этот проект «Сбербанка» на паритетных началах. Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» в рублях возросла на 27% по итогам 2 квартала и на 17% по итогам 1 полугодия.

Заметно слабее рынка вчера торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —1.73%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.46%), МосБиржа (MOEX RM, —0.39%), ВТБ (VTBR RM, —0.77%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение в пределах 0.2%. Фьючерсы на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на золото потеряли в цене 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0.5%. Гонконгский Hang Seng просел на 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для нейтрального старта торгов в России.