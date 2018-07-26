Магнит рассчитывает улучшить показатели в IV кв., акции компании — в лидерах роста

Investing.com − Чистая прибыль второго по обороту ритейлера в России Магнит во II квартале 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5% − до 10,4 млрд руб., сообщила компания.

EBITDA ритейлера во втором квартале снизилась на 15,1% до 23,6 млрд руб., рентабельность по этому показателю составила 7,7% против 9,6% годом ранее. Выручка компании выросла на 6,5% до 306,7 млрд руб., сообщила компания, что оказалось немного ниже ожиданий рынка.

Если в среду, накануне выхода отчета, бумаги Магнита подешевели на 3,1%, то сегодня они наконец-то в лидерах роста после пяти сессий снижения подряд: по состоянию на 13:00 котировки акций компании на Московской бирже выросли на 4,2% и торговались на уровне 4220 руб. В Лондоне акции Магнита выросли на 4,3%.

Аналитики говорят, что слабые финансовые результаты, вероятно, были заложены в ожидания рынка, в то время как комментарии менеджмента компании о том, что компания ожидает выгоды от реорганизации уже в четвертом квартале 2018 года были восприняты с энтузиазмом.

«В настоящий момент команда менеджмента работает над подробным планом трансформации бизнеса», — сообщила гендиректор Магнита Ольга Наумова

«Мы видим возможности улучшения эффективности бизнеса в первую очередь в части изменения подходов в работе с ассортиментом, планирования промо, качестве прогнозирования заказа и коммуникации с потребителем, — приводятся в релизе слова финансового директора Магнита Елены Милиновой. — Кроме того, можно рассчитывать на положительный эффект от дальнейшей оптимизации расходов на персонал, накладных и банковских расходов. Рассчитываем получить первые результаты уже в четвертом квартале текущего года».

Старший аналитик «БКС Глобал Маркетс» Марат Ибрагимов говорит, что компания впервые дала временной ориентир, когда стоит ожидать улучшения показателей. «Это прибавило уверенности инвесторам. Плюс накануне падали. Так что сегодняшний рост в значительной степени является отскоком», — считает он.

Пик роста акций Магнита был пройден в сентябре прошлого года, когда они котировались по 10800 руб. В конце января стало известно, что Магнит не сможет выплатить дивиденды за 2017 год. В феврале 29,1% акций Магнита отошли ВТБ , причем с дисконтом к рынку — по 4660, 9 руб. за бумагу, тогда как по итогам торгов в четверг, 15 февраля, бумаги Магнита на Московской бирже стоили 4 850 руб. У основателя компании Сергея Галицкого осталось лишь 3% акций компании. В конце мая ВТБ продал 11,82% акций Магнита Marathon Group Александра Винокурова , причем часть сделки была профинансирована кредитом самого ВТБ.

Аналитики говорят, что на компанию давит общая ситуация в российском ритейле: магазинов много, они конкурируют друг с другом, постоянно проводят акции, снижающие маржу. Платежеспособный спрос в последние месяцы проявляет слабые позывы к росту, но говорить о серьезной тенденции не получается: все закончилось после разовых выплат, приуроченных к выборам президента России.