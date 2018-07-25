«Магнит» подвели конкуренты

Investing.com — Инвесторам второй по величине российской розничной сети Магниту продолжает не везти. Пик роста его акций был пройден в сентябре прошлого года, когда они котировались по 10,8 тыс. руб., сейчас их цена стремится к 4 тыс. руб. Падение ускорилось в последнюю неделю: еще 18 июля акции Магнита (MCX:MGNT) стоили дороже 4400 руб., а сегодня их цена снизилась почти на 10%.

У Магнита в этом году довольно сложная история. В конце января стало известно, что компания не сможет выплатить дивиденды за 2017 год. В феврале 29,1% акций Магнита отошли ВТБ (MCX:VTBR), причем с дисконтом к рынку — по 4660, 9 руб. за бумагу, тогда как по итогам торгов в четверг, 15 февраля, бумаги Магнита на Московской бирже стоили 4 850 руб. У основателя компании Александра Галицкого осталось лишь 3% акций компании. В конце мая ВТБ продал 11,82% акций Магнита Marathon Group Александра Винокурова , причем часть сделки была профинансирована кредитом самого ВТБ. Представители ВТБ уверяли, что продажа прошла с прибылью — и это похоже на правду, поскольку в это время акции котировались выше 5 тыс. руб. Отчетность I квартала оказались лучше ожиданий. Но на этом ремиссия закончилась.

Прежде всего, на компанию давит общая ситуация в российском ритейле: магазинов много, они конкурируют друг с другом, постоянно проводят акции, снижающие маржу. Платежеспособный спрос в последние месяцы проявляет слабые позывы к росту, но говорить о серьезной тенденции не получается: все закончилось после разовых выплат, приуроченных к выборам президента России.

«Динамика акций Магнита в последние дни обусловлена слабыми результатами ранее отчитавшихся за II кв. конкурентов — Ленты (MCX:LNTADR) и О’Кей», — полагает старший аналитик «Альфа-банка» Александра Мельникова. У Ленты прибыль хотя и выросла, но оказалась меньше ожиданий аналитиков, при этом средний чек с учетом новых магазинов сократился на 3,5%. У О’Кей же выручка вообще снизилась на 11% — и даже с учетом продажи части бизнеса Х5 Retail Group снижение все равно составило 2,5%.

«В целом по-прежнему компания стоит относительно дорого, и покупать их пока не хочется. Я не знаю, где дно и когда падение остановится, но, в любом случае, есть более привлекательные альтернативы — например, в нефтегазовом секторе многие компании стоят вдвое дешевле и имеют лучшую дивидендную доходность, — говорит портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Михайлов . — Впрочем, конкретно за последнюю неделю ничего особенного в отношении Магнита не было, возможно, действуют инсайдеры или кто-то из иностранных инвесторов решил закрыть позицию».

К 18.00 МСК акции Магнита упали на Московской бирже по отношению к предыдущему закрытию на 2,5%. Публикация отчетности Магнита за II кв. 2018 года ожидается в четверг, 26 июля.