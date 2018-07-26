Акции «Магнита» отскочили от 4000 руб

К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы пребывали на положительной территории. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 0,48% до 2293,92 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,38%, до 1146,1 пункта.

Рубль к середине дня ослаб к доллару и евро. Доллар находился в районе 63 руб., а евро — выше 73,5 руб.

Эмитенты

Фундаментальную поддержку акциям «Магнита» оказывала сильная финансовая отчетность компании за 2-й квартал.

С технической точки зрения акции «Магнита» по-прежнему выглядят крайне слабо, но отступили от психологически важной отметки 4000 руб. при повышенном объеме торгов. От текущих уровней можно попробовать сыграть на развитие отскока наверх с целью 4400 руб. Спот-сигнал стоит установить чуть ниже 4000 руб.

График