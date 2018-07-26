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Акции «Магнита» отскочили от 4000 руб
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Акции «Магнита» отскочили от 4000 руб 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы пребывали на положительной территории. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 0,48% до 2293,92 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,38%, до 1146,1 пункта.
Рубль к середине дня ослаб к доллару и евро. Доллар находился в районе 63 руб., а евро — выше 73,5 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги “Магнита” (+4,15%) и котировки “Яндекса” (+3,60%). В лидерах падения были акции “Соллерса” (-1,60%) и бумаги “М. Видео” (-0,98%).
Фундаментальную поддержку акциям «Магнита» оказывала сильная финансовая отчетность компании за 2-й квартал.
С технической точки зрения акции «Магнита» по-прежнему выглядят крайне слабо, но отступили от психологически важной отметки 4000 руб. при повышенном объеме торгов. От текущих уровней можно попробовать сыграть на развитие отскока наверх с целью 4400 руб. Спот-сигнал стоит установить чуть ниже 4000 руб.
График
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Бумаги "Магнита" дорожают на 3,5% в Лондоне после финотчетности Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы 24 июля Заседание ЕЦБ вряд ли вызовет серьезные движения в российских активах
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