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Институциональный инвестор впервые обменял биткойн-фьючерсы на ВТС
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Институциональный инвестор впервые обменял биткойн-фьючерсы на ВТС 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
На этой неделе впервые был зафиксирован обмен институциональными инвесторами с Уолл-стрит биткоин-фьючерсов на саму криптовалюту, а не фиат.
Торговое агентство EDF&Man Capital Markets и биржа itBit провели транзакцию, в которой два институциональных трейдера обменялись позициями на рынке биткоин-фьючерсов CME за эквивалентное количество «физического» актива (EFP). Хотя такие операции являются обычными для торговли сырьем, но это первое сообщение об EFP, в основе которого находится криптовалюта.
Руководство EDF&Man Capital Markets считает, что это событие приближает ВТС к классу регулируемых активов и свидетельствует о его зрелости. Эксперты считают, что подобные решения институциональных компаний будут способствовать стабилизации рынка виртуальных валют.
Сделка уникальна тем, что прежде, по завершению срока действия биткоин-фьючерса, инвестор получал фиатный эквивалент стоимости ВТС, а не сами монеты. Однако благодаря EFP трейдеры имеют больше возможностей для взаимодействия с цифровыми активами.
Американские криптокомпании ведут активную деятельность для всеобщего принятия рынка виртуальных валют. Недавно Coinbase заявила, что создаст группу для лоббирования интересов в правительстве США.
текст: Иван Маличенко, фото: Scott Olson / Getty imges / CNews.fr
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