Институциональный инвестор впервые обменял биткойн-фьючерсы на ВТС

На этой неделе впервые был зафиксирован обмен институциональными инвесторами с Уолл-стрит биткоин-фьючерсов на саму криптовалюту, а не фиат.

Торговое агентство EDF&Man Capital Markets и биржа itBit провели транзакцию, в которой два институциональных трейдера обменялись позициями на рынке биткоин-фьючерсов CME за эквивалентное количество «физического» актива (EFP). Хотя такие операции являются обычными для торговли сырьем, но это первое сообщение об EFP, в основе которого находится криптовалюта.

Руководство EDF&Man Capital Markets считает, что это событие приближает ВТС к классу регулируемых активов и свидетельствует о его зрелости. Эксперты считают, что подобные решения институциональных компаний будут способствовать стабилизации рынка виртуальных валют.

Сделка уникальна тем, что прежде, по завершению срока действия биткоин-фьючерса, инвестор получал фиатный эквивалент стоимости ВТС, а не сами монеты. Однако благодаря EFP трейдеры имеют больше возможностей для взаимодействия с цифровыми активами.