Сибирские регионы подключились к электронным торгам лесом

— Биржевые торги открывают новые возможности для цивилизованной торговли продукцией предприятий лесного комплекса, — заявил врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко . — Сегодня уже более пятисот российских компаний работает на бирже, и объемы поставок леса через биржевые площадки растут. Теперь и компании Алтайского края смогут наравне со всеми участвовать в таких операциях. Мы рассчитываем, что торги на бирже помогут обеспечить прозрачность закупок. В других регионах использование биржевых инструментов позволяет формировать рыночную цену на лесоматериалы, повышать налоговые поступления в бюджет.

Напомним, что биржевые торги лесом начались на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже в 2014 году. Тогда в пилотном режиме продавать лес начали предприниматели Иркутской области , где объемы незаконного оборота древесины буквально зашкаливали. Сегодня, по данным Рослесхоза, благодаря введению системы учета заготовки и вывоза лесоматериалов, а также развитию биржевых торгов ситуацию в лесной отрасли Приангарья удалось стабилизировать.

За это время к биржевым торгам лесом подключились и другие регионы — Пермский и Красноярский края, Новгородская и Кировская области. А в 2018 году соглашения с Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей подписали также власти Удмуртии Бурятии , Архангельской и Томской областей, Приморского и Хабаровского краев.

— В прошлом году объем продаж леса превысил 932 тысячи кубометров, общая сумма сделок составила 870 миллионов рублей, — сообщил президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников . — В первом полугодии 2018-го уже продано более 615 тысячи кубометров, что почти на две трети больше, чем за аналогичный период 2017 года. В денежном выражении продажи выросли в полтора раза, превысив 683 миллиона рублей. Лидером по-прежнему остается Иркутская область, активно наращивает объемы биржевых продаж Красноярский край

Пока основными продавцами на биржевых торгах выступают государственные лесхозы, реализующие как древесину, полученную в результате санитарно-оздоровительных рубок, так и высокосортную, собственной заготовки, и пиломатериалы.

Следующим шагом в развитии биржевых торгов лесом, по мнению Алексея Рыбникова, должно стать более активное привлечение коммерческих организаций — арендаторов лесных участков.

"В связи с этим мы предлагаем дополнить Лесной кодекс пунктом о введении обязательств для арендаторов по реализации круглого леса и пиломатериалов на организованных торгах в определенной доле (в процентах) от объема реализуемой в течение календарного года древесины. Это требование необходимо включать и в договоры с арендаторами лесных участков", — подчеркнул он.

Представители Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи также предлагают выставлять неиспользованные квоты на экспорт леса на биржевые торги.

— Проблема в том, что несовершенство правил распределения товарных квот и порядка выдачи разовых лицензий на экспорт круглого леса способствует распространению серых схем поставки за рубеж незаконно заготовленной древесины. В той же Иркутской области в 2018 году из 155 организаций, получивших квоты на экспорт лесоматериалов, только одиннадцать имеют арендную базу. А по данным за 2016-2017 годы, 69 процентов от всего объема экспортных квот в регионе не было использовано, — пояснил Алексей Рыбников.

Комментарий

— Переход на организованную биржевую торговлю в лесной отрасли позволит продавцам находить покупателей напрямую, без посредников, и формировать справедливую рыночную цену. А прозрачность ценообразования, в свою очередь, способствует значительному повышению прибыли от реализации выработанной древесины, что является прямым доходом и лесхозов, и государства. В этом должны быть заинтересованы добросовестные лесопользователи и лесопромышленники. Нам необходимо шире применять понятие добросовестности в сфере природопользования, развивать механизмы поощрения таких пользователей.