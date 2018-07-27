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Стали известны самые высокооплачиваемые звезды Instagram
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Стали известны самые высокооплачиваемые звезды Instagram 

РИА Новости 1 час назад
Фото: tele.ru
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram Rich List 2018.
На первом месте рейтинга расположилась американская модель Кайли Дженнер. За размещение одного рекламного поста на странице девушки придется заплатить около одного миллиона долларов.
Второе место заняла певица Селена Гомес, возглавлявшая рейтинг в 2017 году. Стоимость одного рекламного поста в ее аккаунте составляет порядка 800 тысяч долларов.
На третьем месте расположился известный португальский футболист Криштиану Роналду с показателем 750 тысяч долларов.
В первую десятку рейтинга также вошли фотомодель Ким Кардашьян (720 тысяч долларов), певица Бейонсе (700 тысяч долларов), рестлер и актер Дуэйн Джонсон (650 тысяч долларов), певец Джастин Бибер (630 тысяч долларов), а также футболисты Неймар (600 тысяч долларов) и Лионель Месси (500 тысяч долларов).
Рейтинг, составленный Hopper HQ, основан на открытых данных о затратах известных брендов на рекламу в социальных сетях.
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