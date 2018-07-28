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Роналду, Неймар и Месси в десятке самых крутых звезд Instagram
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Роналду, Неймар и Месси в десятке самых крутых звезд Instagram 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Три звезды мирового футбола — португалец Криштиану Роналду, бразилец Неймар и аргентинец Лионель Мессии, — попали в десятку самых популярных пользователей социальной сети Instagram. При этом Роналду занимает 3-е место и рекламный пост в его аккаунте стоит 750 тыс. долларов.
Криша опередили только две поп-дивы: на первом месте модель Кайли Дженнер, за размещение одного рекламного поста на ее странице придется заплатить ровно 1 млн долларов, а второй стала певица Селена Гомес — цена ее поста 800 тыс. долларов.
Неймар (8-е место и 600 тыс. долларов) и Месси (9-е, 500 тыс. долларов) также вошли первую десятку общего рейтинга, который представил сервис Hopper HQ. Три названных игрока возглавляют отдельную классификацию спортсменов, в Топ-10 которых 7 футболистов.
На 4-й строчке этого рейтинга расположился бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм (цена его поста — 300 тыс. долларов), на 6-й — швед Златан Ибрагимович (175 тыс. долларов). 8-е место занимает звезда ММА Конор МакГрегор (125 тыс. долларво), 9-е место — мастер крикета Вират Коли (120 тыс. долларов), 10-е — баскетболист Стефэн Карри (110 тыс. долларво).
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