Динамика биткоина. Вернутся ли криптовалюты к былому росту

С 23 июля начался устойчивый рост курса биткоина, а с 24 июля его стоимость превысила $8000 и составляет $8189 на 16:45 по московскому времени. Это случайный всплеск или можно ждать возвращения курса к прошлогодним рубежам? Чтобы правильно оценить это событие, надо учесть целую гамму причин.

Снижение объемов торгов на традиционных рынках

В последнее время можно наблюдать тенденцию роста геополитической напряженности, что отражается на традиционных рынках в виде снижения спроса на «классические» активы. Слишком большое количество не экономических, а, скорее, политических факторов (ключевые ставки, санкции, торговые войны, заявления и саммиты) сегодня диктую цену на сырьевых рынках, рынках металлов, долговых рынках и рынках акций. Ясно, что это не могло бесследно пройти мимо криптовалютного рынка, где после сильнейшей коррекции стало понятно, что формирование длинных позиций является выгодным процессом, несмотря на весьма высокие риски.

Новые технологические решения в сфере криптовалют для разных групп инвесторов (от розничных до институциональных)

В начале июля биржа Coinbase официально запустила решение для хранения цифровых активов для институциональных инвесторов. Заметим, что когда крупнейшая американская криптовалютная компания начинает принимать средства от широкого круга институциональных инвесторов из США ЕС и планирует начать сотрудничество с ведущими криптовалютными хедж-фондами, биржами и проектами, которые реализовали успешное размещение токенов, становится понятно, что спрос на криптовалюты будет расти.

Активизация процесса признания криптовалют на государственном уровне

Ряд стран совершают семимильные шаги на пути к признанию криптовалют в качестве платежных средств. В частности, несколько недель назад правительство Южной Кореи сообщило о создании новой группы отраслей, базирующихся на криптовалютах, что де-факто будет означать признание цифровых активов самостоятельной отраслью. Очевидно также, что различные инициативы, связанные с желанием ряда государств уйти от жесткого регулирования рынка криптовалют после обсуждения глав экономических ведомств стран G20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные также способствуют росту спроса на криптовалюты.

Запуск платформы для создания криптовалютных бирж

Теперь на рынке появляется, по сути, революционный продукт — облачное бизнес-подразделение Huobi даст возможность доступа к универсальному решению для обмена цифровыми активами, что позволит участникам транзакций гораздо быстрее, чем сегодня создавать безопасные обмены цифровыми активами, в том числе и криптовалютами. В мире продолжается распространение децентрализованных фондовых криптобирж — в частности, подобная в этом году уже будет создана на Мальте . Децентрализованный банк Мальты вместе с Binance и OKEx уже будет запускать две торговые платформы.

Словесные интервенции ряда государственных чиновников, занимающих весьма высокие посты

В середине июля бывший помощник президента США Стив Бэннон сообщил о своих инвестициях в биткоин и планах по выпуску собственной криптовалюты. Кроме того, многие значимые фигуры в американском финансовом

истеблишменте активно говорят о своих ожиданиях роста стоимости биткоина до $30-40000. Возникают даже предположения о том, что биткоин может вырасти до $200000 или даже до $2 млн Ясно, что относиться к таким заявлениям стоит крайне настороженно, но они подогревают спрос на криптоактивы.

Таким образом, на текущий момент существует ряд причин, толкающих вверх капитализацию рынка криптовалют. А значит рост может продолжиться.

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