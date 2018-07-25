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Экспобанк расширил линейку вкладов
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Экспобанк расширил линейку вкладов 

Банки.ру 53 минуты назад
Экспобанк расширил свою депозитную линейку.
Вклад «Лидер» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро на сроки от трех месяцев до двух лет) открывается в рублях под 6—7,2%, в долларах — под 1—2%, в евро — под 0,5—1% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий счет.
Продуктовый виджет
«Лидер Плюс» (от 100 тыс. рублей) можно разместить на один год под 6,7% и на два года под 5,4% годовых. Возможно внесение дополнительных взносов. Проценты ежемесячно капитализируются или могут быть выплачены на отдельный счет.
«Лидер Мульти» (на один год) в рублях оформляется под 6,5%, в долларах — под 1,5%, в евро — под 0,85%. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей либо эквивалент в долларах или евро. Вклад пополняемый. Проценты ежемесячно капитализируются и могут выплачиваться.
Процентные ставки по вкладу «Лидер Актив» (от 30 тыс. рублей, 500 долларов на шесть месяцев и на один год) в рублях составляют 4,25—4,75%, в долларах — 0,4—1% годовых. Допускается пополнение счета, а также совершение расходных операций. Проценты ежемесячно капитализируются.
«По вкладу «Лидер Плюс» досрочное расторжение договора осуществляется по льготным ставкам — от 2,7% до 4,4% годовых в зависимости от срока вклада и периода нахождения денежных средств во вкладе. По остальным вкладам проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.
Кроме того, в банке продолжают действовать вклады «Максимум» и «Актуальный».
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