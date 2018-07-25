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Доходность отелей Москвы в I полугодии 2018 года выросла в 1,5 раза
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Доходность отелей Москвы в I полугодии 2018 года выросла в 1,5 раза 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В первом полугодии 2018 года гостиницы Москвы увеличили доходность в полтора раза, средний показатель на номер составил 6,7 тысячи рублей, такие результаты связаны с проведением в России чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Недвижимость.
«Чемпионат мира по футболу вызвал бурный рост операционных показателей гостиниц всех сегментов в Москве — средняя доходность на номер (RevPAR) в первом полугодии 2018 года выросла в сравнении с первым полугодием прошлого года на 52% — до 6,7 тысячи рублей», — отмечается в сообщении консалтинговой компании Colliers International.
Средняя цена продажи номера (ADR) в первом полугодии увеличилась на 42% и достигла 9,3 тысячи рублей. Заполняемость московских отелей по итогам шести месяцев составила в среднем по рынку 71,5%.
Рост показателей начался в мае, когда в Москву стали съезжаться представители FIFA и персонал, отвечающий за техническую сторону чемпионата.
«В июне 2018 года московские отельеры смогли нарастить показатели доходности на номер до рекордного уровня, в первую очередь, благодаря повышению тарифов до исторически пиковых значений во время проведения футбольного первенства», — добавляется в сообщении.
В июне текущего года рост ADR в зависимости от сегмента составлял 2,5-4 раза по сравнению с июнем 2017 года, прирост RevPAR — 2,7-4,4 раза.
«Наиболее значительную выгоду от чемпионата мира по футболу получил сегмент люксовых гостиниц Москвы. Высокий спрос на отели этой категории был обеспечен делегатами FIFA, техническими специалистами, представителями судейского корпуса, а также самими командами, базирующимися в столице», — отмечается в сообщении.
По итогам полугодия средняя цена продажи номера в отелях люксового сегмента в годовом выражении увеличилась на 68%, показатель доходности — на 76%.
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